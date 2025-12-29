マンチェスター・シティが、ボーンマスのガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョと口頭での合意に達したようだ。29日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏やイギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在25歳のセメニョはボーンマス加入3年目の今季、リーグ戦16試合に出場して8ゴール3アシストを記録。すでに昨季のリーグ戦37試合で11ゴール6アシストという成績に並ぼうとしている。そのセメニョに関しては、