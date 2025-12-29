人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）トラブルの予感。1人になると心が安らいで、解決法を発見できそう。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）期待され過ぎると重く感じるかも。でも努力を重ねれば実力がアップ。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生ま