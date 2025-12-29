【モデルプレス＝2025/12/29】ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）の公式サイトが12月29日に更新され、ハロプロの結成30周年プロジェクトの一貫として楽曲のストリーミング配信を開始することが発表された。【写真】「ハロプロ」ストリーミング配信開始へ◆ハロプロ、来年ストリーミング配信解禁へ公式サイトでは、2028年に結成30周年を迎えるハロプロについて、2026年から2028年にかけて、「Hello！30th Anniversary Project