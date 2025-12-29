オリックスの福田周平外野手が、自身のインスタグラムで現役を引退すると発表した。入団から背負った背番号「４」「１」「６５」の３枚のユニホームを並べた写真をアップ。「このユニフォームを着て、バファローズの一員として戦えた日々は、僕にとって一生の誇りです」とつづった。ＮＴＴ東日本から１７年のドラフト３位で入団。主に１番打者として２１、２２年のリーグ連覇に貢献した。今季は背番号１を返上。６５番での復活