国交省の水嶋智事務次官との会談後、取材に応じる佐賀県の山口祥義知事＝29日午後、佐賀空港国土交通省の水嶋智事務次官は29日、佐賀県を訪れて山口祥義知事と会談し、整備方式が決まっていない九州新幹線長崎ルートの詳細なルートや財源問題を巡り協議を続ける方針を確認した。会談後、水嶋氏は報道各社の取材に「冷静な議論をしていく必要がある」と述べた。佐賀県内を通る武雄温泉―新鳥栖の整備方式と詳細なルートが決まっ