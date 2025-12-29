高市首相は２９日、東京・赤坂の衆院議員宿舎から首相公邸に引っ越した。同じ敷地内にある首相官邸に徒歩１分で通うことができ、危機管理に万全を期す狙いがある。これまで暮らしていた議員宿舎から官邸までは約４００メートル離れており、車で移動する必要があった。２９日は午後に首相が転居し、２台のトラックが荷物を宿舎から公邸に運んでいた。一緒に暮らす夫の山本拓・元衆院議員は車いすを使用している。１１月の下見