フリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々さんのデジタル限定写真集『LALA 〜 Another Edition 〜』（ワニブックス）がリリースされました。【写真】天真爛漫な笑顔の後藤楽々さん後藤さんは現在、日本テレビ系『ZIP！』や『シューイチ』などに出演し、フリーアナウンサーとして活動の幅を広げています。番組内で見せる天真爛漫な笑顔や親しみやすいキャラクターで支持を集める一方、本作ではテレビではなかなか見ることのできな