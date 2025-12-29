¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¶¿¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ËÃ¦Ë¹¹ñÌ±ÅªÂç¥¹¥¿¡¼¡¢²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß(70)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖELLE¡×(¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò)¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖWhat's in my bag¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Æü¾ïÅª¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯Ë¡¤ä¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ°Õ¼±¡¢¤½¤·¤Æ°Õ³°¤ÊÂç¹¥Êª¤Þ¤Ç¡ª¼ã¤µ¤ÎÈë·í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¡õ¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç