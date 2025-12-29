ことしも残すところあとわずかとなりました。新潟市の道の駅では県産の日本酒を楽しめるイベントが開かれ賑わっています。新潟市西区の新潟ふるさと村で開かれている「年末年始市」。この中で注目のイベントは県内の１０以上の酒蔵が集う「蔵元のお酒市」です。会場は日本酒を買い求める多くの帰省客や観光客などで賑わっていました。【東京から帰省した人】「おいしい、ここまで（日本酒が）揃っていて飲み比べができるのは、こう