２７日のＴＢＳ「人生最高レストラン」には筑波大准教授の落合陽一氏がゲスト出演した。誰と仲良しか聞かれ、落合氏は「有働さん、仲良いんですよ。３０代の前半ず〜っと同じ番組出てますからね」と、情報番組「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」で５年半共演していた有働由美子の名を挙げた。すると有働が落合氏について語るＶＴＲが登場。どんな関係なのか聞かれた有働は「弟みたいな感じですね。絶対、月に１回寿司を食べる会をしてい