250人を乗せた列車が脱線し、少なくとも13人が死亡しました。【映像】脱線した列車＆列車から助け出される乗客（実際の様子）ロイター通信によりますと、メキシコ南部オアハカ州で28日、乗客乗員250人が乗った列車が脱線し、少なくとも13人が死亡、98人が負傷しました。メキシコのシェインバウム大統領は自身のSNSで負傷者のうち5人が重体だと明らかにしました。当局が事故原因の調査を進めています。事故のあった路線は20