高市総理が官邸すぐ隣の公邸に引っ越しました。【映像】引っ越し作業のため公邸に入る高市総理（実際の様子）吉野みなみ記者実況「午後2時です。高市総理が引っ越し作業のため公邸に入ります」高市総理は官邸から5分ほどの議員宿舎に住んでいましたが、危機管理対応などに備え、公邸に住まいを移します。夫で元衆議院議員の山本拓氏も一緒ですが車いすを使って生活しているため11月にバリアフリー化した公邸を内見するなど