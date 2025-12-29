お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。12月29日の放送は、大竹まことが冬休みでお休み。ゲストにはいだしょうこ氏を招き、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹と、ピンチヒッターの古谷経衡で話を伺った。 阿佐ヶ谷姉妹・江里子「本日のお客様をご紹介します。NHK『おかあさんと