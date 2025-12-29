「MAX」のLINAさん（48）が2025年12月24日、自身のインスタグラムを更新し、ミニスカ×ロングブーツ姿を披露した。「素敵なクリスマスを」LINAさんは番組出演を報告するとともに、ミニスカートとロングブーツを合わせた衣装ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ファーのジャケットと裾がフリルのデザインになったミニスカートを着用。番組のセットをバックに笑顔をみせていた。2枚目の写真では、足元にロング