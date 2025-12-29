グランドマート岡山市北区 視聴者のみなさんが特に気になっていたニュースをピックアップ。Park KSBアプリで2025年印象に残ったニュースを聞いたところ、多くの方が挙げたのが、2024年から続く「令和の米騒動」でした。 3月にはコシヒカリ5kgの価格について、岡山市が全国で最も高い5252円となるなど、2025年もその価格は高い水準で推移しました。 （アプリコメント）「購入するのにこんなに悩ん