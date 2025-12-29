ブルーインパルス香川県上空4月 2025年は節目の年。岡山・香川のニュースを振り返ります。 開園150周年を迎えた高松市の栗林公園では、園内を巡る観光客に人気の和船で、初の女性船頭がデビュー。 岡山市の天満屋は、呉服店から百貨店に業態が変わって100周年となりました。 他にも、山陽新幹線が新大阪－博多間の全線開業50周年。 善通寺駐屯地開設75周年を記念し、ブルーイン