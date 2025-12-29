かがわ総文祭20257月 岡山・香川の「熱い夏」を振り返ります。 7月、「文化部のインターハイ」とも呼ばれる「全国高等学校総合文化祭」が香川で開催。吹奏楽部などが日ごろの練習の成果を発表しました。 熱い戦いはこちらも…。7月の参議院議員選挙、香川選挙区は玉木代表のおひざ元で国民民主党の原田秀一さんが初当選。 新人同士の戦いとなった岡山選挙区では自民党の小林孝一郎さんが接戦を制