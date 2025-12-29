資料 3年連続で平均気温が過去最高となり、史上最も暑かった2025年の夏。KSBアプリで募集した視聴者のコメントとともに振り返ります。 （アプリコメント）「年々暑くなってきていて、しかもその暑さが長いよね！」岡山市・50代「日本は四季の国から二季の国になるのでしょうか」岡山市・50代「うちは農家なので、酷暑のせいで笑えないほど被害がありました」岡山県勝央町・50代 7月には高梁市で40.4℃と、岡山県で過