【Web- 頻出用語】「レスポンシブデザイン」 使用するデバイスに応じて表示されるデザインが自動で調整されるWebやアプリのデザインのこと。 レスポンシブデザインとは、スマホや PCなど画面サイズに応じてレイアウトを最適化するW e bデザイン手法です。どのデバイスで見てもわかりやすく、サイト管理もしやすいです。SEO対策*にも有利になり、今やWebデザイン制作には欠かせません。 *検索エンジンで特定のキ&#