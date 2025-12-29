岡山市／大森雅夫 市長と新アリーナのイメージ 岡山市は、約280億円かけて北区野田に最大1万人規模のアリーナの整備を計画しています。しかし、岡山市が基本計画を策定した2023年以降、費用負担などを巡り市と県の見解には大きな溝が…。県は一貫して計画に参加しない意向を示しています。2025年の動きをKSBアプリで募集した視聴者のコメントとともに振り返ります。 （アプリコメント）「高松のアリ