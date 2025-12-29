ドイツ経済研究所調査半数が２６年の人員削減を予想 ドイツ経済研究所（ＩＷ）の調査で、国内経済団体の半数（２２団体）が２０２６年の人員削減を予想。自動車・製紙・繊維業は保護主義・輸出低迷・コスト高で生産減見込み。投資削減予想も１４団体。 ＩＷ所長は「経済危機長期化、低水準安定」と指摘。一方、防衛・航空宇宙・サービス業は改善兆し。景況感は生産増予想（１９団体）と減少（９団体）を上回り、