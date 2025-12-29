ドル指数は続伸も、足元落ち着く＝ロンドン為替 週明けのドル指数は、一時９８．１４６と先週末から一段高となった。しかし、上昇は続かずロンドン序盤には９７．９５ドル付近まで反落。足元では先週末終値９８．０２２を挟んだ揉み合いに落ち着いている。 ドルインデックス＝97.96(-0.06-0.07%)