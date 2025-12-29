ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°£´°Ì¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤¬¡¢£±£²·î£²£¹Æü¤Ë£³£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£µ·î¤Ë¹øÄË¤òÈ¯¾É¤·¡¢£²£²Ç¯¤Îº¸¸Ô´ØÀá¼ê½Ñ¤«¤éº¸¤Ò¤¶¡¢±¦Â­¼ó¡¢±¦¸ª¤ÈÂ³¤¯¸Î¾ã¤Ç¡¢£²£´Ç¯¤ò´Þ¤á£²ÅÙ¤Î°úÂà´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤±¤¬¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤°ÕÃÏ¤È¡¢¼«¿È¤ÎºÍÇ½¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£Ëþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤ÎÂÎ¤Ë¤à¤ÁÂÇ¤Á¡¢¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¶Ó¿¥¤¬¡¢³ëÆ£¤ä¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢