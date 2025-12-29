◇ＪＦＡ第４９回全日本Ｕ―１２サッカー選手権大会最終日（２９日、鹿児島・白波スタジアム）史上初めての九州対決となった最終決戦は、サガン鳥栖（佐賀）がＰＫ戦でソレッソ熊本（熊本）を破り１６度目の挑戦で初の頂点に立った。０―０でのＰＫ戦。サガン鳥栖の５年生ＧＫ秋吉駿佑が、ソレッソ熊本の３人目を止め、最後は古賀睦基（６年）が豪快にゴールネットを揺らした。「アカデミーすべてのカテゴリーでタイトルを取る