『バンバン』の リティク・ローシャン と『RRR』のNTR Jr.が 出演し話題を呼んでいる超大作『WAR バトル・オブ・フェイト 』が、 2026年1月2日（金）より新宿ピカデリーほか全国公開となります。『PATHAAN ／パターン』で世界を席巻したスパイ・サーガが、さらなる進化を遂げた！ 物語の中心にいるのは、『WAR ／ウォー！』の伝説のエージェント、カビール （リティク・ローシャン ）。国を破滅させようと企む悪の組織＜カリ＞へ、