韓国発の多国籍ガールズグループ「aespa（エスパ）」は29日、日本語版の公式サイトを更新し、中国人メンバーのNINGNING（ニンニン）が大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）をインフルエンザ感染で出場辞退することを発表した。公式サイトでは「『第76回NHK紅白歌合戦』出演に関するお知らせ」とのタイトルで文書を掲載。冒頭で「aespaメンバーのNINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。