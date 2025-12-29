■これまでのあらすじ共働きの妻の希望で家事育児家計をすべて折半していることに、夫の聡は不満を持っている。大手ホワイト企業に勤める妻にくらべ自分の勤務時間は長く、キャリアに影響を及ぼしているように感じているのだ。しかし一方で聡はその不満だらけの生活にガス抜きが必要だと、部下のユキと親密な時間を過ごすようになっていく。そんなある日、飲みの席で聡は自分が家庭から搾取されても耐えているから家族が幸せなのだ