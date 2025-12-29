ボートレース尼崎の「日本モーターボート選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走」は29日の6日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、30日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。森林太（52＝佐賀）が準優11R、赤坂俊輔との2着争いを制して尼崎7回目の優勝戦進出を決めた。「エンジン力です。回ったあと、行き足とかですね。乗り心地もいい。ボートがいい（前検日時点で49.6％の67）のも大きいと思います。1マーク