12月27日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』3時間半SPでは、海外プロジェクト第6弾として、世界遺産博士ちゃん＆杏の“世界遺産コンビ”が沈みゆく世界遺産・ヴェネツィアを訪れた。スタジオでは、ヴェネツィアマスクを着けて出演者がおしゃべりをする展開に。匿名の会話のはずだったが、仮面を取ったあとに波乱が…。【映像】芦田愛菜のキュートな仮面姿今回の“博士ちゃん”は、番組でもおなじみ、