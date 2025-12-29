サンクゼールが展開する久世福商店は、2026年1月1日から、新春福袋『うまいもの福袋』を店頭で販売します（一部店舗を除く）。贈り物にも家庭用にもぴったり年末年始にぴったりな豪華アイテムを詰め込んだ3種類が登場します。・白うま袋初めての人にもおすすめの人気アイテム計7点の詰め合わせ。セット内容は、粉末万能だし（40g）・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）・かつおなめ茸（130g）・天然わかめと海藻スープ（60g）・あ