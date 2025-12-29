Cygamesはスマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』について、歌手の小林幸子とGACKTが出演する新たなTVCMを12月29日より放映中だ。 参考：【写真】小林幸子とGACKTが出演する、『シャドバWB』新CMや撮影現場の様子 CMには、小林幸子は鮮やかな水色のドレス、GACKTはシックな黒い衣装に身を包んで登場。年末年始の歌番組を彷彿とさせる煌びやかなセットを背に、オリジナル楽曲「シャドバ行進曲」を披露