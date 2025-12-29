40代を過ぎて現れる、若い頃には感じなかった心身の不調……それは、加齢に伴って男性ホルモン（テストステロン）の分泌が低下することで生じる「男性更年期」の症状かもしれない。前回に引き続き、働き盛りのビジネスパーソンを悩ませる男性更年期の特徴と、対策のコツを解説する。（デジタルハリウッド大学大学院特任教授、東京科学大学医学部臨床教授加藤浩晃）男性ホルモンは「年齢」よりも「ストレス」で減っていく一般に