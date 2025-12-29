【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月29日17時30分から日テレ系音楽の祭典『発表！今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2025～』が放送中。 ■MAZZELは「年末ドリームメドレー」にも登場 出演を控えたMAZZELがコメントを寄せた。MAZZELは、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWの4組が集結した「年末ドリームメドレー」にも登場する。 ■MAZZEL コメント Q