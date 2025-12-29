29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円安の5万420円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては106.92円安。出来高は1399枚となっている。 TOPIX先物期近は3425.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.02ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5