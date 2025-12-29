中国国家統計局が27日に発表したデータによると、1-11月の全国の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の利益総額が前年同期比0．1％増の6兆6268億6000万元に上り、今年8月以降の累計増加率が4カ月連続で増加傾向を保った。データを見ると、設備製造業の利益の牽引作用が目を引く。1-11月の一定規模以上の設備製造業の利益は同7．7％増加し、一定規模以上の工業企業全体の利益を2．8ポイント押し上げ、最も寄与度