初代・林家三平さんの妻でエッセイストや絵本作家としても活躍した海老名香葉子さんが24日、老衰のため亡くなりました。92歳でした。【映像】海老名香葉子さん老衰のため92歳で死去公式HPによりますと、29日に家族葬を執り行ったということで、来年1月9日にお別れの式が行われる予定です。（ANNニュース）