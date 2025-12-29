JRA平地G1複数勝利は3頭中央競馬はG1有馬記念が行われた28日に、2025年の開催を終えた。今年のJRA平地G1を2勝したのは3頭で、米国で歴史的偉業を成し遂げた馬も。ファンは年度代表馬争いにも注目している。今年のJRA平地G1で2勝したのは、桜花賞＆秋華賞のエンブロイダリー（牝3、森一）、皐月賞＆有馬記念のミュージアムマイル（牡3、高柳大）、安田記念＆マイルチャンピオンシップのジャンタルマンタル（牡4、高野）の3頭。