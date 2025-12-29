12月3日、結婚と同時に第1子の妊娠を発表した “さゆりんご” こと元乃木坂46・松村沙友理。お相手は、都内の会社に勤める年上の男性で、交際期間は約2年だという。松村は同日、自身のInstagramで、りんごの絵文字を添え書面を公開。《体調に気をつけながらにはなりますが、引き続き私らしくさゆりんご全開で頑張ります！》と宣言したのだが--。その言葉どおり、28日には生放送のテレビをはしご出演、激務ぶりに心配の声が集