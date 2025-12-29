第１０４回全国高校サッカー選手権は２９日に１回戦が終了し、３１日に行われる２回戦の組み合わせが確定した。１１月１７日の組み合わせ抽選時に予想はできていたとはいえ、大津（熊本）と青森山田という優勝候補の一角同士の対戦が早くも実現した。この日の１回戦で青森山田は初芝橋本（和歌山）に５―０、大津は北海（北海道）に７―１で大勝した。ビッグカードについてＳＮＳ上には「２回戦でもう青森山田ー大津なのか」