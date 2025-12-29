女子プロレス「スターダム」の２９日東京・両国国技館大会で団体ＯＧのレジェンドグラレスラー?ゆずポン?こと愛川ゆず季（４２）が、約４年１０か月ぶりに電撃登場を果たした。第２試合で行われた全２０選手が出場する「年忘れ！スターダムランブル」にサプライズ登場した。２１年３月のスターダム１０周年大会（日本武道館）以来、約４年１０か月ぶりにリングに現れた愛川は果敢にミドルキックを連発。元グラビアアイドルの