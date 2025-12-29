Photo: ギズモード・ジャパン PCユーザーがいちばん触るガジェットだから。2025年は、ギズモードのなかでひときわキーボード熱が高い1年でした。各社からさまざまなコンセプトの新作が搭乗しましたし、自作キーボードにも手を出しました。あらためて今年をふりかえり、ギズモードのスタッフが個人的に買って良かったキーボードをご紹介します。dotpad20