「ガールズグランプリ２０２５」が２９日、平塚競輪場で行われ、初Ｖを狙った地元の尾崎睦（４０＝神奈川）は優勝した佐藤水菜と４分の３車身差で準優勝に終わった。２着は通算４度目の出場で最高順位ながら「グランプリは優勝以外は意味がない」と悔しさをにじませた。地元でのグランプリ制覇に駆ける思いはレース内容にも表れていた。「人をアテにするのではなく、自分を信じて、自分でやろう」。打鐘付近での位置取りで４番手