プロ野球・阪神で活躍し、チームメイトやファンに愛された、横田慎太郎さん。長く苦しい闘病を経て、2023年7月、わずか28歳でこの世を去りました。その生涯を描いた映画『栄光のバックホーム』は、いま、多くの人々の心を深く揺さぶっています。その作品を手掛けた秋山純監督と、主演の松谷鷹也さんが、このたびラジオ番組に出演し、横田さんやこの映画への思いなどを語りました。映画『栄光のバックホーム』監督・秋山純（写真