高松市のサンポート地区に開館した「あなぶきアリーナ香川」 2025年2月、高松市のサンポート地区に開館した、新たな香川県立アリーナ、その名も「あなぶきアリーナ香川」。 （来場者）「見たかったです。すごい楽しみにしてました。（アリーナの中は）すごいキラキラしてます」 「あなぶきアリーナ香川」は、瀬戸内の島々を連想させるその特徴的なシルエットが評価され、