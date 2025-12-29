旧香川県立体育館 世界的な建築家、丹下健三が設計した「船の体育館」こと旧香川県立体育館について、KSBアプリで募集した視聴者のコメントとともに振り返ります。 （アプリコメント）「また一つ昭和がなくなった。さみしい」善通寺市 66歳女性 旧香川県立体育館を巡っては、2025年7月に建築家らが設立した再生委員会が、民間資金による再生を提案しました。しかし県は「耐震性に問題があり安全確保を急ぐ必要がある