俳優の小林けんいち（53）が29日、今年いっぱいで俳優業を引退することを発表した。自身のX（旧ツイッター）と、所属する劇団「動物電気」の公式サイトなどで発表された。 【写真】芸歴32年目の大ベテランだった小林けんいち 小林はX上で「小林けんいち俳優引退のお知らせ」として、「わたくし、小林けんいちは一身上の都合により、今年いっぱいで所属していた動物電気を退団、俳優業を引退し地元長野に戻ることになり