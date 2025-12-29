帝京長岡はこれまでベスト4が最高成績第104回全国高校サッカー選手権第2日は12月29日、首都圏8会場で1回戦の残り15試合が行われた。NACK5スタジアムでは、プレミアリーグWESTで戦う帝京長岡（新潟）が大社（島根）に5-0で大勝。大みそかの2回戦で高川学園（山口）と顔を合わせることになった。敵陣深くに進入しては大社の守備網を執ように慌てさせ、強烈なシュートを何度も打ち込んだ。しかし素早く体を寄せてブロックで応戦し