男子テニス元世界ランキング４位の錦織圭が２９日、３６歳の誕生日を迎えました。２２年の左股関節手術からけがが相次ぎ、今年も５月に腰痛を発症。引退を考えたこともあったといいますが、２０２６年も現役続行を決めました。葛藤や現状、現在のテニス界についてスポーツ報知の単独インタビューでは１８の質問をぶつけ、深掘りして語っていただきました。全３回のインタビューと合わせてお楽しみください。