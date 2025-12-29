１２月２９日に３６歳の誕生日を迎えた男子テニスで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、２０２６年も現役続行を決めた。５月に腰痛を発症し、２２年の左股関節手術から左ひざ、右足首、右肩と続く故障で、２４年を含め２度の引退危機があったという。しかし、けがに負けたくない意地と、自身の才能を無駄にしたくないという思いで、現役続行に踏み切った。満身創痍（そうい）の体にむち打ち、自らを奮い立たせた錦織が