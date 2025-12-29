◆「ＪＲ東海推し旅ｐｒｅｓｅｎｔｓＳＴＡＲＤＯＭＤＲＥＡＭＱＵＥＥＮＤＯＭ２０２５」▽フワちゃん再デビュー戦〇葉月―フワちゃん●（２９日、東京・両国国技館）タレントのフワちゃんが葉月とのシングル対決でプロレス再デビュー。敗れたものの女子プロレスラーとして新たな一歩を踏み出した。試合後、「最後の最後まで勝てると思ってやりました。本当にありがとうございました。このリングでもっと高みを